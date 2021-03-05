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США и ЕС договорились координировать действия по России и Украине

Новина українською → Вашингтон, Пятница 05 марта 2021 20:30
США и ЕС договорились координировать действия по России и Украине Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они договорились координировать действия в отношении Украины и России.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден выразил поддержку Евросоюза и свою приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС, отметив общие ценности и крупнейшие в мире торговые и инвестиционные отношения.

Лидеры США и ЕС договорились на четыре месяца приостановить действие тарифов, связанных со спорами вокруг Всемирной торговой организации. Кроме того, они обсудили сотрудничество для преодоления пандемии коронавируса.

"Лидеры также согласились координироваться по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по Китаю, России, Беларуси, Украине и Западным Балканам", - добавили в Белом доме.

Напомним, до этого США и Евросоюз договорились вместе противостоять вызовам со стороны России и Китая.

Добавим, недавно в Госдепе США назвали главного противника Вашингтона в 21 веке, но это не Россия.

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