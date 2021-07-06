Спецпредставник ОБСЄ в Україні виходить з переговорів ТКГ, - джерело

Спеціальний представник глави ОБСЄ в Україні Хайді Грау виходить з Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Вона офіційно покине свій пост до кінця липня.
Про це повідомило джерело РБК-Україна, близький до переговорів.
У середу, 7 липня, Грау повинна представити свого наступника. Однак офіційно свій пост вона повинна покинути в кінці липня.
Про причини відходу Грау з ТКГ невідомо.
Зазначимо, Хайді Грау займає пост спеціального представника ОБСЄ в Україні і ТКГ з грудня 2019 року. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.