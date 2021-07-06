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Спецпредставитель ОБСЕ в Украине выходит из переговоров ТКГ, - источник

Автор: Владислав Красинский

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау выходит из Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Она официально покинет свой пост к концу июля.

Об этом сообщил источник РБК-Украина, близкий к переговорам.

В среду, 7 июля, Грау должна представить своего преемника. Однако официально свой пост она должна покинуть в конце июля.

О причинах ухода Грау из ТКГ неизвестно.

Отметим, Хайди Грау занимает пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года. Она сменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.

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