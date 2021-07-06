Спецпредставитель ОБСЕ в Украине выходит из переговоров ТКГ, - источник

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау выходит из Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Она официально покинет свой пост к концу июля.
Об этом сообщил источник РБК-Украина, близкий к переговорам.
В среду, 7 июля, Грау должна представить своего преемника. Однако официально свой пост она должна покинуть в конце июля.
О причинах ухода Грау из ТКГ неизвестно.
Отметим, Хайди Грау занимает пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ с декабря 2019 года. Она сменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.