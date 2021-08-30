RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу жінку з довічним позбавленням волі. Вона працює його радницею.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

Спочатку Малюська написав пост у Facebook, в якому повідомив, що взяв на роботу "довічницю".

"Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - зазначив він.

РБК-Україна дізналось деталі цього призначення. Ім'я нового співробітника Мінюсту не назвали, але повідомили, що вона займає пост радниці голови Мінюсту.

"Працює онлайн на спеціально оборудуваному робочому місці, аналітика даних", - повідомило джерело.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Малюська