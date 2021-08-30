Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо

Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу жінку з довічним позбавленням волі. Вона працює його радницею.
Про це повідомляють джерела РБК-Україна.
Спочатку Малюська написав пост у Facebook, в якому повідомив, що взяв на роботу "довічницю".
"Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені", - зазначив він.
РБК-Україна дізналось деталі цього призначення. Ім'я нового співробітника Мінюсту не назвали, але повідомили, що вона займає пост радниці голови Мінюсту.
"Працює онлайн на спеціально оборудуваному робочому місці, аналітика даних", - повідомило джерело.