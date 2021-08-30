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Советником министра юстиции стала женщина с пожизненным лишением свободы: что известно

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Министр юстиции Украины Денис Малюська взял на работу женщину с пожизненным лишением свободы. Она работает его советницей.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Сначала Малюська написал пост в Facebook, в котором сообщил, что взял на работу "пожизненника".

"Работает нормально. Работодатель и работник довольны", - отметил он.

РБК-Украина узнало подробности этого назначения. Имя нового сотрудника Минюста не назвали, но сообщили, что она занимает пост советницы главы Минюста.

"Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных", - сообщил источник.

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Денис Малюська