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Рада ЄС схвалила новий механізм санкцій за порушення прав людини

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 07 грудня 2020 11:29
Рада ЄС схвалила новий механізм санкцій за порушення прав людини Фото: ЄС готується до введення нових санкцій (naslovi.eu)
Автор: РБК-Україна

Рада Європейського союзу остаточно схвалила новий механізм санкцій за порушення прав людини. Він набуде чинності з 10 грудня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, сьогодні міністри закордонних справ країн-учасниць Євросоюзу схвалили режим санкцій в галузі прав людини. Очікується, що він буде працювати вже з 10 грудня.

Деталей поки немає, але відомо, що даний механізм не копіює "акт Магнітського", який застосовують США відносно Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз вперше може запровадити санкції проти Росії та Китаю за поширення фейків. Європейська комісія зазначає, що ці країни брали участь у поширенні фейків про COVID‑19 у ЄС з метою "поліпшити власний імідж".

А Верховна рада України має намір створити спеціальний орган, який буде відповідати за санкції проти Російської Федерації. Передбачається, що він буде працювати при Раді національної безпеки і оборони. Законодавча ініціатива готується, оскільки нинішній закон про санкції від 2014 року "повністю беззубий".

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