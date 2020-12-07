ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Совет ЕС одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека

Новина українською → Брюссель, Понедельник 07 декабря 2020 11:29
Совет ЕС одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека Фото: ЕС готовится к введению новых санкций (naslovi.eu)
Автор: РБК-Украина

Совет Европейского союза окончательно одобрил новый механизм санкций за нарушения прав человека. Он вступит в силу с 10 декабря.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, сегодня министры иностранных дел стран-участниц Евросоюза одобрили режим санкций в области прав человека. Ожидается, что он будет работать уже с 10 декабря.

Деталей пока нет, но известно, что данный механизм не копирует "акт Магнитского", который применяют США в отношении Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз впервые может ввести санкции против России и Китая за распространение фейков. Европейская комиссия отмечает, что эти страны участвовали в распространении фейков о COVID‑19 в ЕС с целью "улучшить свой собственный имидж".

А Верховная рада Украины намерена создать специальный орган, который будет отвечать за санкции против Российской Федерации. Предполагается, что он будет работать при Совете национальной безопасности и обороны. Законодательная инициатива готовится, поскольку нынешний закон о санкциях от 2014 года "полностью беззубый".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Евросоюз права человека Санкции
NEWS
Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
Милан Лелич, Анастасия Рокитна Кулеба рассказал, когда для Украины откроют границы ЕС
DAILY
Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Мы не останемся в конце мировой очереди на вакцину