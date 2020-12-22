RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Супроводження медпрацівників Нацполіцією: МОЗ підготував законопроект

Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України ініціювало посилення відповідальності за напад на медпрацівників. У Раду внесли відповідний законопроект.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, напад на медичних працівників має сурово каратись, зміни до законодавства вже розроблені та в парламенті.

"Також ще розробили зміни до законів і зараз вони проходять погодження. Вони передбачають у разі потреби і за викликом медичного працівника супровід Національної поліції для здійснення виклику і своєї роботи", - зазначив він.

Нагадаємо, в Києві 23-річний чоловік, який викликав собі швидку, напав на медпрацівників. Нападника затримали і доставили в управління поліції.

Крім того, раніше в Хмельницькій області чоловік, якому викликали швидку допомогу, зустрів медпрацівників з рушницею в руках, а потім стріляв у правоохоронців. Щоб затримати зловмисника, довелося викликати спецназ.

Також поліція Києва відкрила справу за фактом нападу на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниполициянападврачи