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Сопровождение медработников Нацполицией: Минздрав подготовил законопроект

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины инициировало усиление ответственности за нападение на медработников. В Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за нападение на медицинских работников должны строго наказывать, изменения в законодательство уже разработаны и в парламенте.

"Также еще разработали изменения к законам, и сейчас они проходят согласование. Они предусматривают в случае необходимости и по вызову медицинского работника сопровождение Национальной полиции для осуществления вызова и своей работы", - отметил он.

Напомним, в Киеве 23-летний мужчина, который вызвал себе скорую, напал на медработников. Нападавшего задержали и доставили в управление полиции.

Кроме того, ранее в Хмельницкой области мужчина, которому вызвали скорую помощь, встретил медработников с ружьем в руках, а потом стрелял в правоохранителей. Чтобы задержать злоумышленника, пришлось вызывать спецназ.

Также полиция Киева открыла дело по факту нападения на главного врача Национального института рака Андрей Безносенко.

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