Якщо не дотримуватися карантину вихідного дня, буде локдаун, - ОП

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні критична. За його словами, якщо українці не будуть дотримуватися карантину вихідного дня, то Україна може повернутися до локдауну.

Про це повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Зараз ситуація справді критична. Ми повертаємося до того, звідки ми починали. Якщо ми не будемо дотримуватися карантину вихідного дня і всі правила, ми дійсно можемо повернутися до локдауну", - заявив Тимошенко.

При цьому він додав, що введення карантину вихідного дня є єдиним шансом, щоб Україна не ввела локдаун.

"Ми хочемо припинити зростання кількості захворювань на кожен день, стабілізувати ситуацію, якщо вдасться, то знизити кількість захворювань. Поки ми стабілізуємо ситуацію - йде карантин вихідного дня", - зазначив заступник голови ОП.

Нагадаємо, в Україні запровадили карантин вихідного дня. Однак, на думку експертів, він не дасть такого ефекту, який би дозволив уникнути локдауна.

Крім того, у матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися як у містах України пройшов перший карантин вихідного дня.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії - Володимир Омелян, Кіра Рудик, Андрій Садовий, Олександр Кубраков та інші – спробували дати відповіді на такі питання: хто насправді здобув владу у містах за результатами місцевих виборів; чому під час волевиявлення була така низька явка виборців по країні. І звісно ж обговорили "Велике будівництво" шляхом коштів, виділених на боротьбу з COVID-19.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 20 листопада

Раніше, у попередній "Свободі слова Савіка Шустера", актор Остап Ступка висловився про вплив епідемії коронавірусу та карантину вихідного дня на кіноіндустрію та театр.

Ступка розповів про вплив епідемії на кіноіндустрію

Відомий ресторатор Сергій Ситніков розповів про діалог з владою під час кризи і про готовність ресторанного бізнесу до спільного вирішення проблем.

Ресторатор Сергій Ситніков про діалог з владою під час кризи

Завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград розповіла, чи врятує вакцинація від розповсюдження вірусу.

Епідеміолог Наталія Виноград висловилася про вакцинацію

Звісно, не обійшлося й без скандалів. Так, на відео потрапила суперечка народних депутатів України Олексія Гончаренка та Михайла Радуцького через кількість ПЛР-тестувань та введення карантину вихідного дня.

Суперечка Олексія Гончаренка та Михайла Радуцького