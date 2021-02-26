РНБО вводить санкції проти екс-глави СБУ Якименко та ще дев'яти військових

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна вводить санкції проти посадових осіб, які зрадили країну. У цей список потрапили десть осіб.
Про це Данілов заявив на брифінгу.
"Сьогодні ми розглядали питання щодо тих посадових осіб вищого офіцерського складу, які зрадили нашу країну. Було прийнято рішення щодо десяти осіб", - заявив він.
Зокрема, санкції вводяться проти екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-глави СБУ Олександра Якименко. А також:
"Всі ці десять осіб позбавлені всіх державних нагород, звань. У них немає жодного українського звання", - додав він.
За словами Данілова, санкції проти них вводять максимальні, за 13 пунктами.
Нагадаємо, раніше Данілов анонсував ще одне засідання РНБО. Воно має відбутися через два тижні.