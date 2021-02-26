СНБО вводит санкции против против экс-главы СБУ Якименко и еще девяти военных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина вводит санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек.
Об этом Данилов заявил на брифинге.
"Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали нашу страну. Было принято решение относительно десяти человек", - заявил он.
В частности, санкции вводятся против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы СБУ Александра Якименко. А также:
"Все эти десять человек лишены всех государственных наград, званий. У них нет ни одного украинского звания", - добавил он.
По словам Данилова, санкции против них вводят максимальные, по 13 пунктам.
Напомним, ранее Данилов анонсировал еще одно заседание СНБО. Оно должно состояться через две недели.