РНБО точно збереться на Донбасі. Данілов назвав головні питання

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі каналу "Україна 24".
"Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області", - заявив секретар РНБО.
Як відзначив посадовець, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:
Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.