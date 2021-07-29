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РНБО точно збереться на Донбасі. Данілов назвав головні питання

Автор: Сергій Пишкін

Завтрашнє засідання Ради національної безпеки і оборони України відбудеться на території Донецької області. Данілов розкрив подробиці порядку денного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі каналу "Україна 24".

"Засідання, яке відбуватиметься завтра, буде відбуватися на території Донецької області", - заявив секретар РНБО.

Як відзначив посадовець, згідно з порядком денного, планується розглянути вісім питань, серед яких:

  • питання енергетичного сектору;
  • питання медицини;
  • питання води;
  • та інші.

Данілов додав, що відповідна практика буде регулярною, аби залучати до засідань РНБО органи самоврядування.

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РНБООлексій Данілов