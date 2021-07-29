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СНБО точно соберется на Донбассе. Данилов назвал главные вопросы

Автор: Сергей Пышкин

Завтрашнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится на территории Донецкой области. Данилов раскрыл подробности повестки дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире канала "Украина 24".

"Заседание, которое пройдет завтра, будет происходить на территории Донецкой области", - заявил секретарь СНБО.

Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

  • вопрос энергетического сектора;
  • вопрос медицины;
  • вопрос воды;
  • и другие.

Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.

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СНБОАлексей Данилов