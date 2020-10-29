На РНБО розглянуть два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом

На сьогоднішньому засіданні Ради з нацбезпеки і оборони України будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом. Один передбачає внесення законопроектів для відновлення роботи системи е-декларування, другий - регулювання роботи КСУ.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що президент може внести пакет законопроектів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.

"Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду", - сказав Подоляк.

Також він припустив, що ситуація з рішеннями щодо антикорупційних органів може привести до заміни у складі суддів КСУ.

Нагадаємо, у середу стало відомо, що КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Після цього ввечері НАПК закрило доступ до електронних декларацій.