У Раді з'явився закон про продовження особливого статусу ОРДЛО

До Верховної ради сьогодні, 7 грудня, внесли законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. На даний момент текст документа відсутній.

Про це свідчать дані на сайті ВР.

Проект "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був зареєстрований під №4467. Наразі його текст відсутній на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, раніше інформоване джерело РБК-Україна в команді президента Володимира Зеленського анонсувало внесення цього закону в парламент у понеділок.

За словами співрозмовника, документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік - до 31 грудня 2021 року.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила цю інформацію і наголосила, що більше нічого в законі не змінюється. Його необхідно прийняти, щоб дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори й сам мирний процес.

Як писало РБК-Україна, 4 грудня глава Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити наступного пленарного тижня.

Раніше представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін повідомив, що так звана "формула Штайнмаєра" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Вона прописує порядок відновлення контролю України над цією територією.