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У "Слузі народу" розповіли, що 120 нардепів робитимуть на передовій на Донбасі

Новость на русском → Київ , Середа 21 жовтня 2020 10:25
У "Слузі народу" розповіли, що 120 нардепів робитимуть на передовій на Донбасі Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

У середу вранці, 21 жовтня, народні депутати від "Слуги народу" вирушили на Донбас. Вони їдуть на лінію розмежування, де залишаться ночувати.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Сьогодні о шостій годині вже депутати поїхали. Далі там будуть уздовж лінії розмежування розподілятися по бригадах, по групах і будуть там ночувати, а завтра повернуться. Будуть спілкуватися з військовослужбовцями, місцевим населенням. Я думаю, що просто будуть спілкуватися, щоб дізнатися, яка там ситуація", - повідомив він.

Нагадаємо, вчора під час звернення до Верховної ради президент Володимир Зеленський, заявив, що 120 депутатів від "Слуги народу" вирушать на Донбас, щоб "почути про ситуацію там не з соцмереж, а від військових і місцевих жителів".

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу бойовики на Донбасі шість разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один український захисник отримав поранення. З початку доби обстрілів поки не було.

Зазначимо, до цього президент повідомляв, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день. Однак це багато в чому залежить від бажання Російської Федерації.

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