ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В "Слуге народа" рассказали, что 120 нардепов будут делать на передовой на Донбассе

Новина українською → Киев , Среда 21 октября 2020 10:25
В "Слуге народа" рассказали, что 120 нардепов будут делать на передовой на Донбассе Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

В среду утром, 21 октября, народные депутаты от "Слуги народа" отправились на Донбасс. Они едут на линию разграничения, где останутся ночевать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"Сегодня в шесть часов уже депутаты уехали. Далее там будут вдоль линии разграничения распределяться по бригадам, по группам и будут там ночевать, а завтра вернутся. Будут общаться с военнослужащими, местным населением. Я думаю, что просто будут общаться, чтобы узнать, какая там ситуация", - сообщил он.

Напомним, вчера во время обращения к Верховной раде президент Владимир Зеленский, заявил, что 120 депутатов от "Слуги народа" отправятся на Донбасс, чтобы "услышать о ситуации там не из соцсетей, а от военных и местных жителей".

Как писало РБК-Украина, за последние сутки боевики на Донбассе шесть раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. С начала суток обстрелов пока не было.

Отметим, до этого президент сообщал, что война на Донбассе может завершиться в любой день. Однако это во многом зависит от желания Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Слуга народа
NEWS
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Инна Собораредактор ленты новостей ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
DAILY
Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Битва за Днепр: кто борется с Филатовым за кресло мэра и горсовет