"Слуга народу" збирає голоси за призначення Вітренка. Продовжать завтра

Фракція "Слуга народу" під час сьогоднішнього засідання не дійшла остаточного рішення щодо призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Нардепи продовжать збирати голоси завтра.

Про це РБК-Україна розповіло впливове джерело у "Слузі народу".

Як розповів співрозмовник агентства, голоси за призначення Вітренка збирають шляхом підписів.

"Людей на фракції було не дуже багато. Зранку продовжать збір підписів. Сподіваються, що вистачить голосів (для призначення - ред.)", - сказало джерело.

Оновлено 21:47.

Ще одне джерело в СН розповіло РБК-Україна, що підтримати кандидатуру Вітренка нардепів попросив президент Володимир Зеленський, який брав участь у засіданні фракції.

Зазначимо, зараз Вітренко є виконувачем обов'язків міністра енергетики. Першого разу парламент не підтримав його призначення на посаду міністра.

Щоб Вітренко очолив міністерство, його призначили першим заступником міністра енергетики. Однак уряд планує знову подати кандидатуру Вітренка на голосування Ради.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту Дмитро Разумков, скоріш за все, не підтримає призначення Вітренка. Це призначення можуть не підтримати і близькі до Разумкова народні депутати.

Додамо, Вітренко розповів, що у разі чергового провалу голосування за його призначення він піде з Міністерства енергетики та займатиметься бізнесом.