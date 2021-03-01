"Слуга народу" збереться на засідання: що розглянуть

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нардепи розглянуть у ході сьогоднішнього засідання. Парламентарі розглянуть судову реформу та кілька безпекових законопроектів.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Будемо розглядати і по судовій реформі, і кілька законопроектів безпекових. Щодо системи військового обліку та приведення системи обліку та діяльності органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО. Так само буде розглядатися законопроект про військових капеланів. Його немає у порядку денному на цей тиждень, але він теж важливий по військовій тематиці", - розповів нардеп.

Корнієнко зазначив, що на порядку денному - і питання оподаткування грального бізнесу.

"Будемо обговорювати й питання оподаткування грального бізнесу, тому що воно є нагальним, і ще усунення суперечностей по комісії з питань регулювання азартних ігор", - сказав депутат.

Він підкреслив, що ні у понеділок, ні на цьому тижні фракція не буде розглядати кадрові питання.