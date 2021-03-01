"Слуга народа" соберется на заседание: что рассмотрят
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что нардепы рассмотрят в ходе сегодняшнего заседания. Парламентарии рассмотрят судебную реформу и несколько законопроектов по безопасности.
Об этом он рассказал в ходе брифинга.
"Будем рассматривать и по судебной реформе, и несколько законопроектов по безопасности. По поводу системы воинского учета и приведения системы учета и деятельности органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО. Также будет рассматриваться законопроект о военных капелланах. Его нет в повестке дня на эту неделю, но он тоже важен по военной тематике", - рассказал нардеп.
Корниенко отметил, что на повестке дня - и вопрос налогообложения игорного бизнеса.
"Будем обсуждать и вопрос налогообложения игорного бизнеса, так как он является насущным, и еще устранение противоречий по комиссии по вопросам регулирования азартных игр", - сказал депутат.
Он подчеркнул, что ни в понедельник, ни на этой неделе фракция не будет рассматривать кадровые вопросы.
Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент на этой неделе рассмотрит законопроект о судебной реформе.
Как писало РБК-Украина, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО.
Так, ранее Зеленский провел совещание с Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов ВР о необходимости судебной реформы в Украине.