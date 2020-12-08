Наступне засідання Ради Україна-ЄС пройде у лютому 2021: названо дату

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем та єврокомісаром Олівером Варгеї.дату майбутнього засідання Ради асоціації Україна-ЄС. Засідання відбудеться 11 лютого 2021 року.

Про це глава українського уряду написав на своїй сторінці у Facebook.

Під час наступного засідання Ради Україна-ЄС, за словами Шмигаля, українська сторона планує підписати угоду про спільний авіапростір з ЄС.

Також Україна очікує на початок огляду досягнень цілей Угоди про асоціацію та оновлення параметрів поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що стимулюватиме розвиток торгівлі між Україною та ЄС.

"Україна прагне максимальної імплементації цілей Угоди про асоціацію з ЄС. Ми продовжуємо проводити системні реформи та глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію - є нашою дорожньою картою реформ", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна-ЄС мало відбутися 8 грудня 2020 року у форматі відеоконференції, але Євросоюз відклав проведення, щоб засідання відбулося в очному форматі.

Також РБК-Україна писало, що Європарламент виступив із заявою щодо реформ в Україні. Європарламент цінує прогрес реформування, але розчарований через відсутність боротьби з олігархами.