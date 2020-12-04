Раду асоціації Україна-ЄС перенесли на лютий

Україна і Євросоюз домовилися провести засідання Раду асоціації з фізичною участю делегацій в лютому 2021 року. Конкретної дати поки немає.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає урядовий портал.

За її словами, Раду асоціації не хочуть проводити в онлайн форматі, однак локдаун в Брюсселі не дозволяє провести зустріч 8 грудня.

"... ми погодили доцільність її перенесення на лютий 2021 року. Між тим, домовилися зберігати діалог на високому політичному рівні в можливості швидкої фізичної візиту української делегації в Брюссель", - зазначила Стефанішина.

На Раду асоціації винесуть питання про оцінку результатів реалізації угоди, її оновлення, підписання угоди про спільний авіаційний простір і так далі.

Вона також додала, що конкретна дата стане відомо після переговорів з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і комісаром ЄС з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї наступного тижня.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Україну продовжити реформи в рамках асоціації.

До цього Європарламент виступив із заявою про те, що цінує прогрес реформ в Україні, але розчарований через олігархів.