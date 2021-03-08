RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Наступна прес-конференція Зеленського: названі можливі терміни проведення

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський може провести прес-конференцію в травні. Вона може бути приурочена до другої річниці його вступу на посаду.

Про це заявила прес-секретар Зеленського Юлія Мендель в інтерв'ю Олесі Бацман.

Мендель не змогла назвати навіть орієнтовні дати, підкресливши часте спілкування президента з журналістами і відсутність необхідності постійно проводити прес-конференції.

“Точного часу немає, дати точної немає. Президент відкритий, він готовий відповідати на всі питання і далі. Я думаю, що до другої річниці, це 20 травня, але не можу зараз точно про це заявити", - сказала Мендель.

Остання велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася на першу річницю його інавгурації, 20 травня 2020 року. До цього, в жовтні 2019 року, президент провів 14-годинний прес-марафон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30". Черговий форум розпочнеться 9 березня і триватиме три дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленський
Читайте також
Зеленський знову візьме участь у форумі "Україна 30": головні теми
Прогноз погоди