Следующая пресс-конференция Зеленского: названы возможные сроки проведения

Президент Украины Владимир Зеленский может провести пресс-конференцию в мае. Она может быть приурочена ко второй годовщине его вступления в должность.

Об этом заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Алесе Бацман.

Мендель не смогла назвать даже ориентировочные даты, подчеркнув частое общение президента с журналистами и отсутствие необходимости постоянно проводить пресс-конференции.

“Времени точного нет, даты точной нет. Президент открыт, он готов отвечать на все вопросы и дальше. Я думаю, что ко второй годовщине, это 20 мая, но не могу сейчас точно об этом заявить”, - сказала Мендель.

Последняя большая пресс-конференция Владимира Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон.