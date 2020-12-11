Ситуації в Білорусі та Молдові становлять небезпеку для України, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов бачить небезпеку для України через ситуації в Білорусі та Молдові. Найбільшу небезпеку становить ситуація в Білорусі.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Данілова, для України буде великим викликом, якщо російські військові вторгнуться в Білорусь.

"Ситуація в Білорусі, ситуація в Молдові. Все це для нас дуже небезпечно. Перш за все небезпечно те, що відбувається в Білорусі. Перш за все, якщо військові у великій кількості зайдуть до Білорусі. Для нас це буде виклик", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко запропонував оновити план застосування спільної з Росією групи військ. Лукашенко продовжує стверджувати про нібито небезпеку з боку НАТО.

Також РБК-Україна писало, що новообраний президент Молдови Майя Санду зажадала виведення російських військових з Придністров'я. Вирішити ситуацію Санду хоче виключно дипломатичним та мирним шляхом.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня оче-видці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискуту-ють на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють ро-сійську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакци-нації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які викори-стовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха