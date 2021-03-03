"Системна політика залякування": Україна вимагає скасування рішення суду РФ щодо Приходька

Відомство зазначає, що громадянина України засудили за сфабрикованими звинуваченнями в "підготовці терористичного акту, виготовленні і незаконному зберіганні вибухових речовин".

"Російські окупанти в Криму системно продовжують репресивну політику щодо громадян України. Справа проти Олега Приходька має всі ознаки політично вмотивованої. Адвокат Олега неодноразово звертав увагу т.зв. "суду" на численні процедурні порушення під час досудового слідства, а також на повне несприйняття "суддями" наданих захистом обґрунтованих свідчень про непричетність українця до інкримінованих діянь. Сьогоднішній вирок - це черговий вияв системної політики залякування усіх, хто виступає проти окупації Криму", - зазначила перша заступниця міністра Еміне Джапарова.

В МЗС вимагають від Росії скасувати неправомірне рішення суду і негайно звільнити Олега Приходька, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Київ закликав міжнародне співтовариство категорично засудити застосування РФ практики судових переслідувань інакомислення з використанням незаконних силових методів та антитерористичного законодавства, вимагати припинення Росією порушення норм міжнародного права на тимчасово окупованих нею територіях України, продовжити активну діяльність на захист прав та свобод мешканців Автономної Республіки Крим та міста Севастополь з використанням як національних, так і міжнародних механізмів, та посилити тиск на РФ, зокрема санкційний.

Олег Приходько був незаконно затриманий 10 жовтня 2019 року на території тимчасово окупованого Криму силовими структурами російської окупаційної адміністрації та, у порушення норм міжнародного права, незаконно переміщений на територію Російської Федерації до м. Ростов-на-Дону.

Суд виніс рішення позбавити свободи Олега Приходька на 5 років із відбуванням першого року покарання у в’язниці, умови тримання в якій, як зазначають в МЗС, є найтяжчими в російській пенітенціарній системі.