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Шмигаль про жорсткий карантин: заходи оприлюднимо 9 грудня

Автор: Роман Тверденко

Кабмін оприлюднить плановані заходи карантину під час засідання 9 грудня. Повинні бути оголошені посилені обмеження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 9 грудня", - зазначив глава уряду.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ буде пропонувати Кабінету міністрів затвердити посилення карантин на три тижні в січні. При цьому мова не йде про локдауне, який був навесні.

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