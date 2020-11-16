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Шмигаль завтра відзвітує у Раді щодо карантину вихідного дня

Новость на русском → Україна, Понеділок 16 листопада 2020 11:51
Шмигаль завтра відзвітує у Раді щодо карантину вихідного дня Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада запросила прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та увесь склад Кабінету міністрів на пленарне засідання у вівторок, 17 листопада. Уряд має відзвітувати щодо карантину вихідного дня.

Про це заявила в.о. глави ВР Олена Кондратюк у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Запросити завтра голову уряду разом зі всім складом Кабінету міністрів, щоб ми почули його бачення виходу з карантину. Чи є цей дійсно план. Особливо це стосується, звичайно, питання карантину вихідного дня. І найголовніше - який стан виконання постанови про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії", - сказала вона.

Нагадаємо, в ВР зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня. Відповідну рекомендацію парламент надає Кабінету міністрів.

Як писало РБК-Україна, на минулих вихідних в Україні був перший так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси та спортзалах було заборонено.

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