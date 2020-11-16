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Шмыгаль завтра отчитается в Раде по карантину выходного дня

Новина українською → Украина, Понедельник 16 ноября 2020 11:51
Шмыгаль завтра отчитается в Раде по карантину выходного дня Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада пригласила премьер-министра Дениса Шмыгаля и весь состав Кабинета министров на пленарное заседание во вторник, 17 ноября. Правительство должно отчитаться по карантину выходного дня.

Об этом заявила и.о. главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Пригласить завтра главу правительства вместе со всем составом Кабинета министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина. Есть ли этот действительно план. Особенно это касается, конечно, вопроса карантина выходного дня. И самое главное - каково состояние выполнения постановления о мерах противодействия распространению коронавируса и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии", - сказала она.

Напомним, в ВР зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Как писало РБК-Украина, на прошедших выходных в Украине был первый так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах было запрещено.

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