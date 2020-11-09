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Шмигаль здасть тест на COVID-19 після зараження Зеленського та Єрмака

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 17:51
Шмигаль здасть тест на COVID-19 після зараження Зеленського та Єрмака Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль незабаром здасть тест на коронавірус. Поки він не відчуває жодних симптомів хвороби.

Про це РБК-Україна повідомили в Кабінеті міністрів.

"Шмигаль здоровий і працює. Але, враховуючи новини, найближчим часом звичайно здасть тест", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що в понеділок увечері стало відомо про позитивні результати тестів на коронавірус у президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака. Обидва вирушили на самоізоляцію.

Раніше стало відомо, що захворів COVID-19 міністр фінансів України Сергій Марченко. У зв'язку з хворобою він пішов на лікарняний.

Також повідомлялося, що ще один голова ОДА захворів COVID-19. Зокрема, сьогодні голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів, що отримав позитивний результат тесту і тепер проходить лікування на самоізоляції.

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