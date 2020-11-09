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Шмыгаль сдаст тест на COVID-19 после заражения Зеленского и Ермака

Новина українською → Киев, Понедельник 09 ноября 2020 17:51
Шмыгаль сдаст тест на COVID-19 после заражения Зеленского и Ермака Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вскоре сдаст тест на коронавирус. Пока он не чувствует никаких симптомов болезни.

Об этом РБК-Украина сообщили в Кабинете министров.

"Шмыгаль здоров и работает. Но, учитывая новости, в ближайшее время конечно сдаст тест", - сказал собеседник.

Напомним, что в понедельник вечером стало известно о положительных результатах тестов на коронавирус у президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Оба отправились на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что заболел COVID-19 министр финансов Украины Сергей Марченко. В связи с болезнью он ушел на больничный.

Также сообщалось, что еще один глава ОГА заболел COVID-19. В частности, сегодня глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль рассказал, что получил положительный результат теста и теперь проходит лечение на самоизоляции.

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