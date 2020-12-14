Шмигаль відзвітує у Раді 18 грудня

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль відзвітує у Верховній раді у п'ятницю, 18 грудня. Він виступить у ході години запитань до уряду.

Про це заявив спікер ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Декілька пропозицій було до години запитань до уряду. Степанова пропонувала "Слуга народу". Пропонували міністра оборони або міністра закордонних справ. Прем'єра ще пропонували... Прем'єр-міністра запрошуємо на годину запитань до уряду. Ставлю на голосування. Рішення прийнято", - сказав глава Ради.

Нагадаємо, раніше Разумков назвав три ключові законопроекти, які парламент розгляне в ході засідання 15 грудня. Один з них - проект державного бюджету на 2021 рік.

Спікер сподівається, що завтра в Раді не буде "бюджетної ночі".

Як писало РБК-Україна, Рада завтра також розгляне законопроекти про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Робота відомства була заблокована рішенням Конституційного суду України.