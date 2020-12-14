ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль отчитается в Раде 18 декабря

Новина українською → Украина, Понедельник 14 декабря 2020 12:05
Шмыгаль отчитается в Раде 18 декабря Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отчитается в Верховной раде в пятницу, 18 декабря. Он выступит в ходе часа вопросов к правительству.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал глава Рады.

Напомним, ранее Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые парламент рассмотрит в ходе заседания 15 декабря. Один из них - проект государственного бюджета на 2021 год.

Спикер надеется, что завтра в Раде не будет "бюджетной ночи".

Как писало РБК-Украина, Рада завтра также рассмотрит законопроекты о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа ведомства была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль
NEWS
В Украине 6451 новый случай коронавируса
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Украине 6451 новый случай коронавируса
DAILY
Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Попытка номер пять. Зачем власть хочет продлить особый статус ОРДЛО