Шмыгаль отчитается в Раде 18 декабря

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль отчитается в Верховной раде в пятницу, 18 декабря. Он выступит в ходе часа вопросов к правительству.

Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"Несколько предложений было по часу вопросов к правительству. Степанова предлагала "Слуга народа". Предлагали министра обороны или министра иностранных дел. Премьера еще предлагали... Премьер-министра приглашаем на час вопросов к правительству. Ставлю на голосование. Решение принято", - сказал глава Рады.

Напомним, ранее Разумков назвал три ключевые законопроекта, которые парламент рассмотрит в ходе заседания 15 декабря. Один из них - проект государственного бюджета на 2021 год.

Спикер надеется, что завтра в Раде не будет "бюджетной ночи".

Как писало РБК-Украина, Рада завтра также рассмотрит законопроекты о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа ведомства была заблокирована решением Конституционного суда Украины.