Шарія оголосять у розшук, якщо він не з'явиться на допит до СБУ

"Рішення про оголошення в розшук Анатолія Шарія буде прийнято в разі його неявки на допит 22 лютого", - зазначило джерело.

У той же час додаткові деталі, у тому числі про можливу екстрадицію блогера з Іспанії, не розголошуються в інтересах досудового розслідування.

У той же час, представник СБУ зазначив, що підозру і виклик на допит було відправлено Шарію на електронну пошту і в месенджери. Крім того, йому зателефонували на мобільний телефон.

Зазначимо, сьогодні СБУ оголосила йому про підозру у державній зраді, а також у дискримінації громадян.