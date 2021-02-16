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Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос в СБУ

Автор: Олег Черныш

Блогер Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в СБУ.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник.

В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

В то же время, представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.

Отметим, сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан.

Напомним, весной 2020 года Шария сняли с розыска по решению Соломенского районного суда Киева. Его разыскивали с 2012 года за заведомо ложное сообщение о преступлении.

В последнее время Шарий также позиционирует себя как политик. На прошлых выборах в Верховную раду "Партия Шария" набрала менее 3%, но после местных выборов его представители получили места в местных советах.

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Новости Украины Служба безопасности УкраинырозыскАнатолий Шарий
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