RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Північний потік-2": Україна і Польща звернулись до Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

Голови Міністерств закордонних справ України та Польщі звернулись до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Польща і Україна давно попереджали про небезпеку, пов'язану з цим проектом.

Їхнє звертання опубліковано у виданні Politico.

У заяві говориться, що їх почули в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити газопровід.

"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", - заявили дипломати.

Україна та Польща застерігають від завершення будівництва трубопроводу. У заяві говориться, що Захід "не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо".

"Якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, зрештою, безпека і процвітання України", - наголосили глави дипломатії двох країн.

Говорячи про підтримку проекту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація продовжує витрачати мільярди на будівництво "Північного потоку-2", хоча його вартість вже перевищила доцільність. Це доводить, що газопровід є політичним проектом.

Разом з тим, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що завершення "Північного потоку-2" залишається пріоритетом Берліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Северный поток-2ПольшаУкраїнаДжозеф Байден
Читайте також
В Україні 3206 нових випадків коронавірусу, одужали майже в три рази менше
"Північний потік-2" запросив терміновий дозвіл на роботи у водах Німеччини
Прогноз погоди