"Північний потік-2": Україна і Польща звернулись до Байдена

У заяві говориться, що їх почули в Конгресі США, який наполягав на вжитті заходів, спрямованих на те, щоб зупинити газопровід.

"Ми закликаємо президента США Джо Байдена використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби, щоб не допустити завершення проекту", - заявили дипломати.

Україна та Польща застерігають від завершення будівництва трубопроводу. У заяві говориться, що Захід "не може дозволити собі відступити перед обличчям шантажу, який суперечить всьому, за що ми виступаємо".

"Якщо проект виявиться успішним, Росія може спробувати переконати українську громадськість в тому, що Заходу байдужі його власні принципи і, зрештою, безпека і процвітання України", - наголосили глави дипломатії двох країн.

Говорячи про підтримку проекту Німеччиною, вони зазначили, що поважають право Берліна висловлювати свою точку зору.