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"Северный поток-2": Украина и Польша обратились к Байдену

Автор: Анастасия Рокитна

Главы Министерств иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Польша и Украина давно предупреждали об опасности, связанной с этим проектом.

Их обращение опубликовано в издании Politico.

В заявлении говорится, что их услышали в Конгрессе США, который настаивал на принятии мер, направленных на то, чтобы остановить газопровод.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", - заявили дипломаты.

Украина и Польша предостерегают от завершения строительства трубопровода. В заявлении говорится, что Запад "не может позволить себе отступить перед лицом шантажа, который противоречит всему, за что мы выступаем".

"Если проект окажется успешным, Россия может попытаться убедить украинскую общественность в том, что Западу безразличны его собственные принципы и, в конечном итоге, безопасность и процветание Украины", - подчеркнули главы дипломатии двух стран.

Говоря о поддержке проекта Германией, они отметили, что уважают право Берлина высказывать свою точку зрения.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявлял, что Российская Федерация продолжает тратить миллиарды на строительство "Северного потока-2", хотя его стоимость уже превысила целесообразность. Это доказывает, что газопровод является политическим проектом.

Вместе с тем, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что завершение "Северного потока-2" остается приоритетом Берлина.

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Новости Украины Северный поток-2ПольшаУкраинаДжозеф Байден
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