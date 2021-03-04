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"Північний потік-2": будівництво у водах Данії затягується до осені

Новость на русском → Копенгаген, Четвер 04 березня 2021 18:53
"Північний потік-2": будівництво у водах Данії затягується до осені Фото: "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії може затягнутися до осені. Раніше повідомлялося про інші терміни - до кінця квітня.

Про це пише Reuters з посиланням на Морське управління Данії (DMA).

Повідомляється, що сьогодні судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар і прослідувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. Після цього очікується, що судно візьме участь у прокладанні газопроводу у водах Данії.

"Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення до Морського управління Данії (DMA). Всі роботи повинні виконуватися у відповідності з наявними дозволами", - відзначили в компанії-оператора "Північного потоку-2".

Крім того, Морське управління Данії повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. В даний час в її водах працює інше російське судно "Фортуна".

Зазначимо, на сьогодні трубопровід майже завершено, залишилося прокласти близько 120 км труб в данських водах і майже 30 км в німецьких.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" планують добудувати в водах Данії до кінця квітня.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей проект черговим ударом, оскільки запуск нового газопроводу може скоротити обсяги транзиту російського газу до країн ЄС.

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