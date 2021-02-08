ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Північний потік-2" планують добудувати у водах Данії до кінця квітня

Новость на русском → Москва, Понеділок 08 лютого 2021 18:57
"Північний потік-2" планують добудувати у водах Данії до кінця квітня Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Nord Stream 2 AG планує завершити будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії до кінця квітня 2021 року. Також потрібно добудувати ще 30 кілометрів у водах Німеччини.

Про це повідомило агентство Reuters.

У водах Данії потрібно прокласти близько 120 кілометрів газопроводу.

Після завершення прокладання труб у німецьких водах трубопровід зможе вийти на берег у німецькому місті Любмін, поблизу Грайфсвальда.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії вже почалося. Російське судно-трубоукладальник Fortuna завершило випробування почало процес будівництва газопроводу у суботу, 6 лютого.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини виступив проти відмови від добудови "Північного потоку-2". За його словами, у такому випадку німецькі компанії втратять "гігантські інвестиції".

Крім того, ЗМІ пишуть, що Німеччина може відмовитися від газопроводу "Північний потік-2" після завершення каденції канцлера Ангели Меркель.

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер назвав енергетичні відносини останнім мостом між Берліном та Москвою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Дания газопровод Северный поток-2
NEWS
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію