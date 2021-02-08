"Північний потік-2" планують добудувати у водах Данії до кінця квітня
Компанія Nord Stream 2 AG планує завершити будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії до кінця квітня 2021 року. Також потрібно добудувати ще 30 кілометрів у водах Німеччини.
Про це повідомило агентство Reuters.
У водах Данії потрібно прокласти близько 120 кілометрів газопроводу.
Після завершення прокладання труб у німецьких водах трубопровід зможе вийти на берег у німецькому місті Любмін, поблизу Грайфсвальда.
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії вже почалося. Російське судно-трубоукладальник Fortuna завершило випробування почало процес будівництва газопроводу у суботу, 6 лютого.
Нагадаємо, міністр економіки Німеччини виступив проти відмови від добудови "Північного потоку-2". За його словами, у такому випадку німецькі компанії втратять "гігантські інвестиції".
Крім того, ЗМІ пишуть, що Німеччина може відмовитися від газопроводу "Північний потік-2" після завершення каденції канцлера Ангели Меркель.
Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер назвав енергетичні відносини останнім мостом між Берліном та Москвою.