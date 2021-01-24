"Північний потік 2" призведе до втрати довіри до Німеччини, - посол

Будівництво газогону "Північний потік-2" негативно впливає на політичний імідж Німеччини у світі. Це може призвести до втрати довіри до цієї країни на міжнародній арені.

Таку заяву в своєму Twitter зробив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він розповів, що дав інтерв‘ю популярному німецькому журналу Focus (3,3 млн читачів) та піддав різкій критиці плани завершити "Північний потік-2".

"Це призведе до геополітичної втрати довіри до Німеччини з непоправними наслідками для майбутнього Європи. Залишиться гіркий післясмак і на довгі роки отруїть атмосферу", - сказав Мельник.

Нагадаємо, в Німеччині офіційно заснували екологічний фонд, який покликаний для надання допомоги при будівництві російського газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік-2" в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін.

Крім того, раніше німецькі екологи домоглися призупинення будівництва "Північного потоку-2".