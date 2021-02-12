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У Сенаті США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Глава Комітету з міжнародних відносин Сенату республіканець Джеймс Ріш та віце-голова групи підтримки України в Сенаті демократка Джинн Шахін закликали президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2". Сенатори занепокоєні повідомленнями про можливу угоду для уникнення обмежень.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

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"Преса повідомляє, що уряд Німеччини висунуло пропозицію, яка вимагає від США ігнорування санкцій (проти газопроводу - ред.). Відносини США з Німеччиною - наріжний камінь трансатлантичного альянсу, але дозвіл на завершення "Північного потоку-2" не конструктивний шлях для цього партнерства", - заявили сенатори у спільному листі.

Сенатори Ріш та Шахін наголосили, чекають від адміністрації Байдена опублікування затвердженого Конгресом звіту про компанії, що беруть участь в будівництві трубопроводу, до 16 лютого.

Російський газопровід "Північний потік-2" має на меті з'єднання газотранспортних систем Росії та Німеччини через Балтійське море в обхід території України.

Завершення будівництва газопроводу зашкодить Україні, адже Росія може скоротити або скасувати транзит газу, який приносить в український бюджет мільярди доларів. Крім того, у США також вважають, що "Північний потік-2" зашкодить енергонезалежності Європи.

Нагадаємо, у Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також посилює вплив Росії на союзників США.

Додамо, компанія Nord Stream 2 AG тимчасово зупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Укладання труб газопроводу призупинили через негоду.

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