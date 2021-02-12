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В Сенате США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против "Северного потока-2". Сенаторы обеспокоены сообщениями о возможной сделке для обхода ограничений.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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"Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода - ред.). Отношения США с Германией - краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение "Северного потока-2" не конструктивный путь для этого партнерства", - заявили сенаторы в совместном письме.

Сенаторы Риш и Шахин подчеркнули, что ждут от администрации Байдена опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, до 16 февраля.

Российский газопровод "Северный поток-2" имеет целью соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.

Завершение строительства газопровода навредит Украине, ведь Россия может сократить или отменить транзит газа, который приносит в украинский бюджет миллиарды долларов. Кроме того, в США также считают, что "Северный поток-2" навредит энергонезависимости Европы.

Напомним, в Госдепе США заявляли, что "Северный поток-2" подрывает трансатлантическую безопасность, а его реализация также усиливает влияние России на союзников США.

Добавим, компания Nord Stream 2 AG временно остановила строительство газопровода "Северный поток - 2". Укладку труб газопровода приостановили из-за непогоды.

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