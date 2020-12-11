RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сенат США підтримав оборонний бюджет з допомогою Україні

Автор: РБК-Україна

Сенат Сполучених Штатів підтримав законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляє Reuters.

Оборонний бюджет на 2021 рік підтримали 75 членів Сенату.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Крім того, законопроект містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Сполучені Штати підтвердили підтримку України в рамках оборонного пакета допомоги. При цьому вона зазначила, що Україні необхідно продовжувати реформи у сфері оборони.

Крім того, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство оборони УкраїниСенат США