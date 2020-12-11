Сенат США поддержал оборонный бюджет с помощью Украине

Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает Reuters.

Оборонный бюджет на 2021 год поддержали 75 членов Сената.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. При этом она отметила, что Украине необходимо продолжать реформы в сфере обороны.

Кроме того, США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.