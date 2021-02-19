Сьогодні стартує Мюнхенська конференція з безпеки: хто виступить і що обговорять

Мюнхенська конференція 2021- онлайн

Вперше за піввікову історію проведення MSC не відбудуться в Мюнхені. Пандемія коронавірусу завадила організувати повномасштабну конференцію в лютому.

Традиційний формат відклали до стабілізації ситуації, а замість цього 19 лютого пройде спеціальна сесія, на якій доповідачі будуть присутні віртуально. Це перший захід кампанії "Дорога до Мюнхена 2021", яка передує очній конференції в майбутньому.

Сесія пройде з 16:00 до 19:15 (17:00 - 20:15 за Києвом). Онлайн-включення заплановано з мюнхенського готелю Bayerischer Hof, де буде знаходитися голова конференції Вольфганг Ішингер.

Решта учасників приєднаються в онлайн-режимі. Трансляція буде доступна на всіх платформах MSC в мережі.

Головні теми спеціальної сесії MSC

"Beyond Westlessness: оновлення трансатлантичного співробітництва, зустріч із глобальними викликами" - так звучить порядок денний 19 лютого.

Учасники зустрічі обговорять можливі шляхи відновлення і оновлення трансатлантичного альянсу. А також виділять області, для яких на даний момент вкрай необхідно трансатлантичне і міжнародне партнерство.

Під час сесії будуть порушені актуальні теми боротьби з пандемією коронавірусу, кліматичною кризою на планеті.

Учасники та програма конференції

Онлайн-захід поділено на чотири тематичні блоки з виступами глав держав і лідерів міжнародних організацій.

16:00 - відкриття сесії. Виступлять глава MSC Вольфганг Ішингер, прем'єр міністр Баварії Маркус Зедер.

16:15 - виступ генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша "Пріоритети для глобальних дій".

16:45 - блок про боротьбу з пандемією COVID-19. Заплановано онлайн-включення глави ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса і засновника Microsoft Білла Гейтса.

17:15 - "Нова трансатлантична повістка". Виступлять канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден.

Варто відзначити, що Байден стане першим американським президентом, який візьме участь у Мюнхенській конференції. Однак раніше Джо Байден був присутній на MSC тричі як віце-президент і кілька разів будучи сенатором.

18:00 - виступи президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Чарльза Мішеля, генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

18:45 - блок про боротьбу з кліматичною кризою відкриє Джон Керрі - спеціальний представник президента США з питань клімату.

19:00 - до онлайн-конференції приєднається прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках обговорення перспектив трансатлантичної співпраці.