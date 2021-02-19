Сегодня стартует Мюнхенская конференция по безопасности: кто выступит и что обсудят

Мюнхенская конференция 2021- онлайн

Впервые за полувековую историю проведения MSC не состоится в Мюнхене. Пандемия коронавируса помешала организовать полномасштабную конференцию в феврале.

Традиционный формат отложили до стабилизации ситуации, а вместо этого 19 февраля пройдет специальная сессия, на которой докладчики будут присутствовать виртуально. Это первое мероприятие кампании "Дорога в Мюнхен 2021", предваряющей очную конференцию в будущем.

Сессия пройдет с 16:00 до 19:15 (17:00 - 20:15 по Киеву). Онлайн-включение запланировано из мюнхенского отеля Bayerischer Hof, где будет находиться председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Остальные участники присоединятся в онлайн-режиме. Трансляция будет доступна на всех платформах MSC в сети.

Главные темы специальной сессии MSC

"Beyond Westlessness: обновление трансатлантического сотрудничества, встреча с глобальными вызовами" - так звучит повестка дня 19 февраля.

Участники встречи обсудят возможные пути восстановления и обновления трансатлантического альянса. А также выделят области, для которых на данный момент крайне необходимо трансатлантическое и международное партнерство.

Во время сессии будут затронуты актуальные темы борьбы с пандемией коронавируса, климатическим кризисом на планете.

Участники и программа конференции

Онлайн-мероприятие разделено на четыре тематических блока с выступлениями глав государств и лидеров международных организаций.

16:00 - открытие сессии. Выступят глава MSC Вольфганг Ишингер, премьер министр Баварии Маркус Зедер.

16:15 - выступление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша "Приоритеты для глобальных действий".

16:45 - блок о борьбе с пандемией COVID-19. Запланировано онлайн-включение главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и основателя Microsoft Билла Гейтса.

17:15 - "Новая трансатлантическая повестка". Выступят канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден.

Стоит отметить, что Байден станет первым американским президентом, который примет участие в Мюнхенской конференции. Однако ранее Джо Байден присутствовал на MSC трижды как вице-президент и несколько раз будучи сенатором.

18:00 - выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Европейского Совета Чарльза Мишеля, генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга.

18:45 - блок о борьбе с климатическим кризисом откроет Джон Керри - специальный представитель президента США по вопросам климата.

19:00 - к онлайн-конференции присоединится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках обсуждения перспектив трансатлантического сотрудничества.