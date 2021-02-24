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"Трубу Медведчука" повернули під контроль держави. Все майно арештовано

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука". Її передадуть АРМА.

Відповідне рішення було прийнято 23 лютого, передає прес-центр СБУ.

Згідно з рішенням суду, все майно (в тому числі будівлі, споруди та інші об'єкти, які знаходяться в Україні) буде передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

До цього СБУ і НАБУ виявили, що посадові особи компанії "ПрикарпатЗахідтранс" на підставі підроблених документів заволоділи трубопроводом вартістю понад 200 млн гривень.

"Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності", - додали в СБУ.

Відзначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введено санкції.

Нагадаємо, РНБО доручив повернути в державну власність українську ділянку нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов пообіцяв, скоро розкриють більше інформації про те, хто вкрав у українського народу цей трубопровід і чому він не став державним.

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Новини України Віктор МедведчукСлужба безпеки Українитрубопровод
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