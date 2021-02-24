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"Трубу Медведчука" вернули под контроль государства. Все имущество арестовано

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - так называемую "трубу Медведчука". Ее передадут АРМА.

Соответствующее решение было принято 23 февраля, передает пресс-центр СБУ.

Согласно решению суда, все имущество (в том числе здания, сооружения и другие объекты, которые находятся в Украине) будет передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

До этого СБУ и НАБУ обнаружили, что должностные лица компании "ПрикарпатЗападтранс" на основании поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

"Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - добавили в СБУ.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.

Напомним, СНБО поручил вернуть в государственную собственность украинский участок нефтепровода "Самара - Западное направление".

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, скоро раскроют больше информации о том, кто украл у украинского народа этот трубопровод и почему он не стал государственным.

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Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности Украинытрубопровод
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