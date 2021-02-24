"Трубу Медведчука" вернули под контроль государства. Все имущество арестовано

Согласно решению суда, все имущество (в том числе здания, сооружения и другие объекты, которые находятся в Украине) будет передано Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

До этого СБУ и НАБУ обнаружили, что должностные лица компании "ПрикарпатЗападтранс" на основании поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

"Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", - добавили в СБУ.

Отметим, "ПрикарпатЗападтранс" связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого введены санкции.