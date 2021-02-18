СБУ проводить перевірку "1+1": хочуть дізнатися, хто впливає на канал

За словами Подоляка, даний телеканал "грає в політику", однак це нормально для конкурентної медійного середовища.

"СБУ проводить перевірку за "1+1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій...", - заявив Подоляк.

При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включаючи пул Порошенко, крім пулу Медведчука.

"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.